Lazio-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

È terminata 2-1 la partita tra Lazio e Sassuolo, match della 19esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). All’Olimpico la squadra di De Zerbi è partita forte, creando subito occasioni da gol e andando in vantaggio al sesto minuto con Caputo, su assist di Djuricic. La reazione dei padroni di casa ha portato i biancocelesti al pareggio al 25esimo: da calcio d’angolo, stacco di Milinkovic Savic che di testa batte Consigli. Nel secondo tempo la Lazio ribalta il risultato e passa in vantaggio al minuto 71 con Ciro Immobile, dopo un’azione personale di Marusic. È il gol che vale i tre punti per la squadra di Simone Inzaghi, che rimane agganciata al treno delle prime in classifica (GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA-NAPOLI - LA VITTORIA DELL'ATALANTA CONTRO IL MILAN - L'INTER PAREGGIA A UDINE).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.