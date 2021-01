Dopo la sconfitta in Copa del Rey contro il Cd Alcoyano, squadra di terza divisione spagnola, il Real Madrid deve incassare un'altra brutta notizia. Il suo allenatore Zinedine Zidane è infatti risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club spagnolo in una nota. Il test che ha rivelato il contagio per il tecnico delle merengues arriva alla vigilia della trasferta di campionato ad Alaves.