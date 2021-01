Torino-Spezia 0-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

La squadra di Giampaolo non riesce ad approfittare di un’intera gara in superiorità numerica, vista l’espulsione dopo 8 minuti inflitta a Vignali. Bene lo Spezia che guadagna un altro punto e sfiora il colpaccio con Gyasi, Piccoli e Marchizza

Nel primo confronto in assoluto in campionato tra Torino e Spezia il match finisce senza reti. Primo tempo senza emozioni, con l'espulsione di Vignali dopo solo 8 minuti di gioco e soli quattro tiri in porta. L’occasione principale della partita arriva allo scoccare del 90’ con un palo di Ansaldi, ma senza andare in porta (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

