La Juventus risponde alle big del campionato con una vittoria nettissima contro l’Udinese. Un 4-1 che porta la firma di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, autore di due gol e un assist, e che vale tre punti che riavvicinano i bianconeri alla zona Champions League (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Primo tempo, il Var ferma De Paul poi è CR7 show

Pronti via e la Juve potrebbe passare, se Musso non chiudesse la porta alla deviazione di Ramsey su cross dalla destra di Chiesa. E allora avanti sembra andarci l’Udinese, con De Paul, che appoggia in rete su assist di Lasagna. Il Var però ferma tutto, c’è un tocco di mano dello stesso De Paul in avvio dell’azione, e la rete viene annullata. Vistosi annullare il gol, De Paul perde pure il pallone che avvia l’azione del vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo con un interno destro preciso e potente sul palo lontano. Lasagna ha la palla buona per il pareggio, ma l’attaccante spara addosso a Szczesny.

Secondo tempo, la Juve dilaga

Parte subito forte la Juve nella ripresa, e al 49’ trova il raddoppio con Chiesa, bravissimo a sfruttare un bel suggerimento in profondità di Cristiano Ronaldo e piazzare nell’angolino con l’interno sinistro. Al 51’ arriverebbe anche il 3-0, con Ramsey che sfrutta una palla sporca all’interno dell’area piccola, ma il Var annulla per un tocco con la mano da terra dello stesso centrocampista gallese. Il terzo gol arriva invece al 69’ e a segnarlo è ancora Cristiano Ronaldo, servito da Bentancur su una palla persa malamente da Samir, prima di battere di interno sinistro Musso. A cavallo del terzo gol, l’Udinese colpisce due traverse, la prima con Stryger Larsen, la seconda con Forestieri. Solo nel finale i friulani riescono a trovare la rete con il tap in di Zeegelar sul cross basso dalla destra respinto non benissimo da Szczeszny. Ma passano pochi minuti e Dybala, in pieno recupero, trova in contropiede il sinistro del poker.

Il tabellino di Juventus-Udinese 4-1

Reti: 31', 69' Cristiano Ronaldo (J), 49' Chiesa (J), 90' Zeegelaar (U). 93' Dybala (J)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci (83' Chiellini), Alex Sandro (83' Frabotta); Chiesa (74' Bernardeschi), Bentancur, McKennie (65' Arthur), Ramsey (74' Kulusevski); Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio (64' Molina), Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (81' Makengo), Pereyra (74' Mandragora), Zeegelaar; Pussetto (46' Forestieri), Lasagna (74' Nestorovski). All. Gotti



Ammoniti: Chiesa, McKennie, De Ligt