Messi: "Futuro a Barcellona? Decido a fine stagione"

In una lunghissima intervista al canale televisivo spagnolo La Sexta, Leo Messi torna a parlare del suo futuro, ma senza risolvere il rebus: resterà e non resterà al Barcellona, lui che è in scadenza a giugno 2021 e dopo l'ultima turbolenta estate? "Non ho nulla di chiaro in testa, aspetterò la fine della stagione - ha detto Messi -. L'importante è pensare alla squadra, a terminare bene l'anno, pensare a raggiungere nuovi trofei senza farmi distrarre da nulla". Évole ha tentato di convincere Leo a rilasciare qualche parola in più, consegnando al 10 blaugrana due guide turistiche di Manchester e di Parigi, possibili destinazioni future: "No, portale via" - ha risposto Messi ridendo. E poi ha aggiunto: "So che ci sono molte persone del Barça che ancora mi amano, che vogliono che continui nel club, so anche che ci sono altre persone che hanno cambiato idea dopo quello che è successo (in estate, ndr). Ma farò ciò che è meglio per il club e per me. Non so se me ne andrò, ma se lo facessi, vorrei andarmene nel miglior modo possibile e poter tornare nel club in futuro. Il Barcellona è molto più grande di qualsiasi giocatore". Solo due certezze: "Non andrei mai né al Real Madrid né all'Atletico". (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU SKY SPORT)