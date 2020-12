Nba, morto K.C. Jones, leggenda dei Boston Celtics

Lutto nel mondo della Nba: è morto K. C. Jones, leggenda dei Boston Celtics, vincitore al fianco di Bill Russell di otto titoli. Il grande campione di basket aveva 88 anni: era nato a Taylor, in Texas, il 25 maggio 1932. Dopo aver vinto tutto nella formidabile squadra dei Celtics, Jones si ritirò nel '67 per poi tornare a Boston nel '78 e conquistare un altro titolo come vice coach, nell'81. Diventato due anni dopo capo allenatore, con lui i Celtics raggiunsero quattro finali in cinque anni, vincendo il campionato due volte.