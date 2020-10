Nba, i Lakers battono Miami e si laureano campioni

I Los Angeles Lakers si laureano campioni Nba per la 17esima volta nella loro storia dopo aver superato in finale i Miami Heat in 6 gare, chiudendo la serie sul 4-2. Si conclude così una stagione lunghissima, durata oltre un anno a causa dello stop per la pandemia di coronavirus e portata a termine nella bolla di Orlando. La stella LeBron James è stato eletto miglior giocatore delle finali, per il suo quarto anello in carriera con tre franchigie diverse, l'unico a farlo da miglior giocatore della squadra nella storia dell'Nba. I Lakers raggiungono così gli eterni rivali dei Boston Celtics per il numero di titoli vinti, vincendo l’ultima gara per 106 a 93 e dedicando la vittoria a Kobe Bryant, la leggenda della squadra californiana, morta a causa di un incidente in elicottero lo scorso gennaio: "So che ci guarda dall'alto ed è orgoglioso", ha dichiarato Anthony Davis, una delle stelle della squadra. "Era un fratello maggiore per tutti noi".