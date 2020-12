Esonero alla vigilia di Natale nel Psg: via Thomas Tuchel

Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco ha ricevuto il ben servito dalla squadra francese alla vigilia di Natale. Paga un percorso non eccellente in Ligue 1 e le sue frizioni con il ds Leonardo, nonostante abbia condotto il Psg in finale di Champions League la scorsa estate.

La decisione nella notte

Nonostante Tuchel abbia mantenuto fede agli impegni e ai trofei da vincere, il Paris Saint-Germain è attualmente terza nella classifica di campionato, cosa che non fa piacere ai vertici della squadra. La decisione è stata presa nella notte da Leonardo, che già nei mesi scorsi aveva fatto intuire una possibile frattura definitiva tra il tecnico e la squadra. A nulla è valso l'arrivo in finale di Champions League del 2020, la prima in assoluto dei francesi.

Chi prenderà il posto di Tuchel

Ora che la panchina del Psg è vuota, scatta il toto-nomi per il successore di Tuchel. Si fa il nome di Massimiliano Allegri, già corteggiato dal team. Ma sembra che i favori di Leonardo siano indirizzati verso Mauricio Pochettino, allenatore argentino, che è stato anche uno dei giocatori del team d'oltralpe. Libero dopo la lunga e proficua avventura con il Tottenham, potrebbe essere lui il nome che Leonardo annuncerà a breve. In attesa del ritorno in campo per la Ligue 1, previsto a gennaio, si pensa che il contratto proposto a Pochettino possa essere pluriennale.