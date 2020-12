Champions, squadre fermano Psg-Basaksehir: "Razzismo da quarto uomo"

La partita di Champions League Paris Saint Germain-Istanbul Basaksehir si è fermata dopo che le due squadre hanno abbandonato il campo per le accuse di razzismo rivolte al quarto uomo. Si tratta del romeno Sebastian Coltescu, che avrebbe usato un termine razzista nei confronti dell'assistente tecnico Pierre Webo, per indicarlo all'arbitro che voleva espellerlo per protesta. I giocatori del Basaksehir hanno lasciato il terreno di gioco, seguiti subito da quelli del Psg. Il presidente del Basaksehir ha fatto sapere che i giocatori non riprenderanno la partita se il quarto uomo restasse in campo. "Il quarto uomo ha detto 'negro' davanti a tutti! Se viene rimosso dal campo, allora riprenderemo", ha detto il numero uno della squadra Goksel Gumusdag all'emittente turca Trt Sport. "Se il quarto uomo rimane in campo, il Basaksehir non rientrerà". E anche il presidente turco Erdogan denuncia "in modo fermo" il razzismo invitando l'Uefa ad "agire".



"Perché dici 'quel ragazzo nero'?", le accuse del giocatore

A sollevare le proteste il giocatore Demba Ba del Basaksehir, che era in panchina ed è stato espulso. "Quando parli di un bianco non dici "quel ragazzo bianco. Perché allora dici "quel ragazzo nero?", ha accusato il giocatore rivolgendosi al quarto uomo.