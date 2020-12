Champions, Juventus-Dinamo Kiev 0-0 e Dortmund-Lazio 0-0. LA DIRETTA

I bianconeri, già qualificati agli ottavi, ospitano la Dinamo Kiev nella settimana che porta al derby di Torino. Pirlo fa riposare Danilo e Cuadrado. Chiellini ancora ko, anche Buffon non convocato. In attacco parte titolare Morata al fianco di Ronaldo. I biancocelesti fanno visita ai tedeschi, al comando del girone F. Con un successo si assicurerebbero la qualificazione agli ottavi di finale. Inzaghi schiera Reina e Milinkovic-Savic, Favre lascia a casa Haaland, reduce da un colpo all'anca

A qualificazione ottenuta matematicamente, la Juventus affronta la Dinamo Kiev con relativa serenità nel match valido per la quinta giornata del girone G di Champions League. I bianconeri devono però fare i conti con gli infortuni, a cominciare dal nuovo stop per Giorgio Chiellini: infortunio muscolare proprio alla coscia che gli aveva dato problemi, costringendolo ad abbandonare il campo, nella gara di andata a Kiev. Anche Buffon non è tra i convocati, il portiere soffre ancora per un problema al polpaccio avvertito contro il Cagliari lo scorso 21 novembre. Pirlo però ritrova Leonardo Bonucci e si concede un po' di turnover: riposano Danilo e Cuadrado. Davanti la coppia Morata-Ronaldo. Diretta su Sky Sport Uno, calcio d'inizio alle 21. Allo stesso orario in campo anche la Lazio: imbattuta dopo quattro giornate, cerca di ripetere il successo dell’andata nella sfida contro il Borussia Dortmund. Con una vittoria i biancocelesti si riporterebbero a +2 sui gialloneri, in vetta al girone F. Diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 253 (TUTTI GLI HIGLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).