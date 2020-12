Champions, Atalanta-Midtjylland 1-1: video, gol e highlights

Sarebbero serviti tre punti per mettere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League, basta un pareggio per avere comunque il destino nelle proprie mani. L’Atalanta di Gasperini si ferma in casa contro il Midtjylland, fanalino di coda del gruppo D di Champions League, regala il primo punto ai danesi e sale al secondo posto in classifica, a +1 sull’Ajax che perde ad Anfield Road, dove i bergamaschi avevano vinto. La sfida decisiva con gli olandesi, che si giocherà il 9 dicembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, avrà due risultati su tre utili ai nerazzurri, a cui basterà non perdere in Olanda per passare il turno. (TUTTI GLI HIGLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE)

La cronaca della partita

La partita col Midtjylland comincia male, con i danesi in vantaggio quasi subito, al 13’, grazie a un gran destro di controbalzo del capitano Scholz. L’Atalanta attacca, spreca un’occasione clamorosa con Zapata, che calcia debolmente addosso al portiere avversario Hansen, inseguono per tutto il match e al 79’ trovano il pari con un colpo di testa del difensore Romero su calcio d’angolo. Le buone nuove arrivano da Liverpool, dove i Reds battono l’Ajax.

Il tabellino

ATALANTA-MIDTJYLLAND 1-1

Reti: 14' Scholz (M), 79' Romero (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino (68' Toloi), Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler (68' De Roon), Pessina, Gosens (86' Ruggeri); Gomez (46' Ilicic); Muriel (68' Traore), Zapata. All. Gasperini.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; J. Andersson, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Hoegh; Dreyer (81' Isaksen), Anderson, Mabil (67' Vibe); Kaba (81' Madsen). All. Priske



Ammoniti: Kaba, Djimsiti, Romero, Paulinho