Serie A, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali. DIRETTA

Belotti da un lato, Quagliarella dall'altro. I due bomber guidano Torino e Sampdoria nel primo posticipo del lunedì della nona giornata di Serie A (IL RACCONTO DELLA GARA). Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta e cercano punti per muovere la classifica. I granata sono terzultimi a 5 punti, i blucerchiati sono dodicesimi con 10 punti. La partita sarà trasmessa in diretta Sky Sport Uno dalle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.