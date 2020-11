Serie A, al San Paolo c'è Napoli-Roma: risultato sullo 0-0. DIRETTA

Gli azzurri, in campo con una maglia speciale per omaggiare Maradona, cercano il riscatto in campionato dopo la sconfitta con il Milan. I giallorossi a caccia del secondo posto. Gattuso inserisce Demme per sostituire Bakayoko, Zielinski sulla trequarti e davanti Mertens. Fonseca ritrova Ibanez e Mancini in difesa, in attacco torna Dzeko. Diretta dalle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno

La domenica della Serie A si chiude con il big match Napoli-Roma. Gli azzurri, nella nona giornata, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Milan e i giallorossi vogliono i tre punti per passare al secondo posto dietro la squadra di Pioli. Il Napoli scende in campo con una maglia speciale, che richiama i colori dell'Argentina, per onorare la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre. Nel Napoli Demme sostituisce lo squalificato Bakayoko, con Zielinski trequartista centrale tra Lozano e Insigne, e Mertens punto di riferimento in avanti. Fonseca, con Smalling non convocato, in difesa conta su Ibanez e Mancini, tornati a disposizione, e in attacco sul ritorno di Dzeko. Dietro il bosniaco, Pedro e Mkhitaryan. La diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno dalle 20:45.