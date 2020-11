Genoa-Parma 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Gervinho supera due volte Paleari e regala la vittoria agli emiliani. Per il Grifone accorcia Shomurodov, ma inutilmente: rossoblù penultimi a 5 punti, crociati a quota 9. Con questa sfida si conclude la nona giornata di campionato

Una doppietta di Gervinho regala i tre punti al Parma, vittorioso sul campo del Genoa per 2-1. Nell'ultima sfida della nona giornata di Serie A, l'attaccante ivoriano trafigge due volte Paleari e colpisce anche una traversa nel finale del primo tempo. Il rossoblù Scamacca sbaglia da due passi, Shomurodov accorcia ma inutilmente: il Grifone resta a 5 punti (penultimo), mentre gli emiliani salgono a quota 9 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - TORINO-SAMPDORIA 2-2). Gli highlights sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.