Champions League, Juventus-Ferencvaros 0-1. DIRETTA

Ritorna la Champions League per la 4a giornata della fase a gironi. La Juventus va a caccia degli ottavi nella sfida a Torino contro gli ungheresi del Ferencvaros: per staccare il pass servono i tre punti e il contemporaneo successo del Barcellona contro la Dinamo Kiev. Pirlo rilancia Dybala (capitano) accanto a Ronaldo nel 4-4-2. Si rivede dall'inizio Alex Sandro, sugli esterni McKennie e Bernardeschi. Out Gigi Buffon per un fastidio al polpaccio. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD.