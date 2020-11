Italia-Estonia 4-0: Nazionale sperimentale travolgente in amichevole

Gara dominata dagli Azzurri contro un avversario modesto. A segno Grifo con una doppietta, Bernardeschi e Orsolini. Con il CT Roberto Mancini ancora bloccato in quarantena a causa del Covid, sulla panchina c'erano Alberico 'Chicco' Evani con il supporto di Gianluca Vialli. Domenica la sfida contro la Polonia, decisiva per il futuro dell'Italia in Nations League

Gli Azzurri in versione sperimentale battono in amichevole l'Estonia in grande scioltezza per 4-0. L'Italia è andata a segno con una doppietta di Grifo, il secondo su calcio di rigore, un gol di Bernardeschi e, nelle battute finali, un altro penalty di Orsolini. Con Roberto Mancini ancora bloccato in quarantena fiduciaria a causa del Covid, a guidare la Nazionale in panchina c'erano Alberico 'Chicco' Evani, con il supporto di Gianluca Vialli, in contatto telefonico col CT.

Convincente prestazione degli Azzurri La Nazionale è scesa in campo con diverse novità: la difesa guidata dagli interisti Bastoni e D'Ambrosio, un centrocampo affidato a Soriano e Tonali e l'attacco guidato prima da Lasagna e poi dal giovane Pellegri. Esordio dalla panchina per Calabria, Pessina e Luca Pellegrini. Partita dai ritmi blandi contro un avversario modesto, sbloccata da un bellissimo tiro a giro di Grifo al 14°. La seconda rete arriva al 27° con Bernardeschi. La Nazionale dilaga nella ripresa: Grifo mette a segno la sua doppietta su rigore, mentre il quarto gol dell’Italia arriva nel finale, di nuovo con un tiro dagli undici metri che porta la firma di Orsolini. Una partita gestita sempre con scioltezza e a ritmi non elevati dagli Azzurri, che hanno regalato allo staff della Nazionale qualche spunto in vista della sfida contro la Polonia di domenica prossima. Un passaggio fondamentale per il futuro dell'Italia nella Nations League.