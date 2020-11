Golf, lo spettacolo di Jon Rahm: la pallina rimbalza sull’acqua. VIDEO

Lo spagnolo, golfista numero due al mondo, ha realizzato un hole in one spettacolare facendo rimbalzare più volte la pallina sull’acqua. Un colpo eccezionale realizzato durante le prove libere prima del Masters che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport da giovedì 12 novembre

Colpo incredibile per Jon Rahm durante le prove libere in vista dell'Augusta Masters. Lo spagnolo, numero due al mondo, ha realizzato un hole in one alla buca 16 facendo rimbalzare più volte la pallina sull'acqua. Un colpo di grande talento realizzato nel giorno del suo 26esimo compleanno.

Potrebbe essere il migliore hole in one di sempre



È tradizione per i giocatori tentare di far sfiorare lo stagno a una palla, durante gli allenamenti prima del Masters. Il tee shot dello spagnolo ha fatto quattro salti sull'acqua prima di scendere perfettamente lungo il pendio e cadere ordinatamente nella buca dal bordo destro.