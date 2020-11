Moto Gp, il Tas di Losanna sospende Andrea Iannone per 4 anni

Sentenza amara quella del Tas di Losanna per il pilota dell'Aprilia Andrea Iannone. Il Tribunale arbitrale dello sport si è pronunciato sul caso doping che ha coinvolto lo sportivo , sospendendolo per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. Il Tas ha accolto il ricorso dell'agenzia mondiale antidoping Wada, inasprendo la squalifica inizialmente prevista fino al giugno 2021.

Il 3 novembre 2019 il test positivo

I giudici di Losanna hanno respinto il ricorso presentato da Iannone contro la squalifica di 18 mesi inflittagli a marzo dalla Disciplinare della Fim, che aveva riconosciuto una violazione del regolamento antidoping da parte del pilota abruzzese (presenza di Drostanolone). Hanno invece accolto il ricorso presentato dalla Wada, che chiedeva appunto 4 anni di stop, sostenendo che Iannone non fosse riuscito a dimostrare "secondo lo standard richiesto" che l'origine della sostanza proibita fosse imputabile alla contaminazione da carne, consumata in un albergo di Sepang (Malesia). Il pilota della MotoGp era risultato positivo a un controllo antidoping. In un campione delle sue urine del 3 novembre 2019 erano state trovate tracce di steroidi anabolizzanti.