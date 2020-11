Lo stop di Andrea Dovizioso: niente MotoGP nel 2021

Il pilota ha annunciato una pausa di un anno, in attesa di come si evolverà la situazione nel 2022. Rinuncia così al ruolo da collaudatore Yamaha, che andrà probabilmente a Cal Crutchlow

Andrea Dovizioso si prenderà un anno sabbatico. Nel 2021 non avrà nessun tipo di attività legata alla MotoGP, in attesa che nel 2022, quando scadranno molti contratti, si possa riaprire per lui qualche altra possibilità.

Il no al ruolo da collaudatore Yamaha

Il pilota forlivese - un titolo Mondiale di 125 nel 2004, 15 Gp vinti in carriera in MotoGP, tre volte vicecampione del mondo dietro Marquez fra il 2017 e il 2019 - ha rinunciato dunque all'offerta di diventare collaudatore Yamaha per il 2021. Il posto da collaudatore dovrebbe essere così preso da Cal Crutchlow (ora in Honda), con il quale la Yamaha avrebbe già un accordo.

Una pausa temporanea

Non si tratta di un ritiro, ma una sospensione temporanea. Non è comunque da escludere che il pilota possa cimentarsi in qualche gara di Motocross e magari qualche corsa in auto.