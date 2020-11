MotoGp 2020, Gp Europa: pole Espargaró

Lo spagnolo in sella alla KTM ha ottenuto la migliore posizione sul circuito di Valencia, beffando Rins nel finale. Terzo Nakagami con la Honda. Seconda fila con Zarco, Mir e Miller. Valentino Rossi, al rientro dopo la positività al coronavirus, non supera il Q1. Primo italiano Franco Morbidelli, nono con la Yamaha

Lo spagnolo Pol Espargaró su KTM ha ottenuto la pole del Gp d'Europa, classe MotoGp (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE). La gara è in programma domenica 25 ottobre sulla pista di Aragon, in Spagna (diretta su Sky Sport MotoGP sul canale 208 e Sky Sport Uno sul canale 201). In prima fila partiranno anche Alex Rins con la Suzuki e Takaaki Nakagami con la Honda. Seconda fila con Zarco, Mir e Miller. Primo italiano Franco Morbidelli, nono con la Yamaha. Valentino Rossi, al rientro dopo la positività al coronavirus, non supera il Q1.