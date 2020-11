Serie A, Sassuolo-Udinese 0-0. DIRETTA

Gli emiliani, ancora imbattuti, cercano conferme dopo il sorprendente avvio di stagione che li ha portati al secondo posto in campionato. Gli ospiti, penultimi con una sola vittoria in sei partite, provano a smuovere la classifica

Al Mapei Stadium si apre la settima giornata della Serie A, prima della nuova pausa per le Nazionali. Il Sassuolo, sorpresa di queste prime giornate di campionato e secondo in classifica con 14 punti, cerca conferme contro l'Udinese, in penultima posizione con 3 punti dopo aver ottenuto una sola vittoria a fronte di 5 sconfitte.

La partita è visibile in diretta esclusiva tv su Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251. Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.