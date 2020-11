Genoa-Torino 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Ferraris le squadre di Maran e Giampaolo si sono affrontate per il recupero della terza giornata di campionato. I granata dopo 10 minuti passano in vantaggio con Lukic, al primo tiro in porta; poi l'autogol di Pellegrini nel tentativo di anticipare sempre Lukic. Al 94' Scamacca accorcia le distanze. Gli ospiti salgono a quattro punti in classifica

Il Torino espugna il Ferraris battendo il Genoa per 2-1 nel recupero della terza giornata della Serie A. I granata conquistano così la prima vittoria in campionato portandosi a quattro punti in classifica. Padroni di casa fermi invece a cinque punti. Le reti della squadra di Giampaolo nel primo tempo con Lukic al 10' e un autogol di Pellegrini al 26'. Scamacca accorcia per il Genoa al 94' (IL RACCONTO DEL MATCH). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Nel primo tempo le due reti del Torino vedi anche Spezia-Juventus 1-4: video, gol e highlights della partita di Serie A Belotti, recuperato in extremis, parte titolare nel Torino. Al primo tiro in porta, granata avanti. Goldaniga sbaglia il retropassaggio di testa verso Perin, servendo di fatto Lukic che con il sinistro batte il portiere sul palo vicino. Al 15' ci prova il Genoa: traversone dalla sinistra che attraversa l'area, sul secondo palo, da posizione molto defilata, Scamacca salva il pallone e lo indirizza in porta, con Murru che libera, salvando sulla linea. Al 26' raddoppia la squadra ospite. Sul tocco morbido di Belotti, che mette il pallone davanti alla porta, Pellegrini spedisce nella propria porta, nel tentativo di anticipare Lukic che si era inserito in area. Al 33' nuova occasione per i padroni di casa, con Singo che salva sulla conclusione in acrobazia di Rovella.

Nel secondo tempo il Genoa accorcia troppo tardi vedi anche Sampdoria-Genoa 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A Nella ripresa Genoa subito aggressivo, anche se non riesce a rendersi davvero pericoloso. Al 50' Pellegrini sugli sviluppi di un corner prova il sinistro ma spara alto. Nel corso del secondo tempo si aprono opportunità di contropiede per il Torino, che però la squadra di Giampaolo non riesce a sfruttare. Al 94' gli undici di Maran accorciano con la rete di Scamacca: quando manca un minuto alla fine, sorprende Sirigu sul primo palo su invito di Pandev. Il gol arriva però troppo tardi.