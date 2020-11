Champions League, Real Madrid-Inter 0-0. DIRETTA

Il Real Madrid di Zidane affronta l'Inter di Conte, allo stadio Alfredo Di Stefano, a Madrid, in una sfida di Champions League dove pesano le assenze. Gli spagnoli sono in emergenza in difesa, e schierano Lucas Vazquez. I nerazzurri, senza Lukaku, si affidano a Perisic e Lautaro in attacco. Il match è visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).