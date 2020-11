Champions League, Atalanta-Liverpool 0-1. DIRETTA

Nel terzo turno del gruppo D i nerazzurri ospitano i Reds di Klopp, a punteggio pieno sin qui. Senza De Roon e Gosens, Gasperini punta su Hateboer e preferisce Palomino a Romero. In avanti Gomez con Muriel e Zapata. Diretta sui canali Sky Sport Collection (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q

Atalanta e Liverpool in campo, questa sera, al Gewiss Stadium per la terza gara del girone D di Champions League. I padroni di casa sono reduci dal 2-2 casalingo contro l'Ajax e hanno 4 punti dopo due gare, mentre gli inglesi guidano con 6 punti dopo i successi su Ajax e Midtjylland. Per la partita più importante della fase a gironi, Gasperini deve fare i conti con due assenze importanti: De Roon e Gosens. A centrocampo dunque spazio a Freuler accanto a Pasalic, con Mojica largo a sinistra. In avanti Gomez alle spalle di Zapata e Muriel. Il match è visibile sui canali Sky Sport Collection (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q.