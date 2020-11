Verona-Benevento 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Bentegodi due gol di Barak e uno di Lazovic rendono inutile la marcatura di Lapadula per gli ospiti nel posticipo della 6a giornata

Una doppietta del ceco Barak regala il successo al Verona nel Monday Night di A. È lui a sbloccarla dopo poco più di un quarto d’ora, ma a inizio ripresa arriva il pari di Lapadula. Barak non ci sta e colpisce ancora col mancino, riportando avanti i suoi. Poco dopo Kalinic colpisce la traversa, poi viene espulso Caprari per proteste. Con il Benevento in 10, Lazovic realizza il tris e chiude la partita. (A breve gli highlights dell'incontro)

VERONA-BENEVENTO 3-1

17', 63' Barak (V), 56' Lapadula (B), 77' Lazovic (V)



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (92' Gunter), Lovato (46' Magnani), Empereur (46' Dawidowicz); Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (92' Colley), Zaccagni; Kalinic (86' Di Carmine). All. Juric



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (46' Tuia), Foulon; Ionita, Schiattarella (74' Tello), Dabo; R. Insigne (71' Improta), Caprari; Lapadula (74' Moncini). All. F. Inzaghi



Ammoniti: Caldirola (B), Barak (V), Schiattarella (B), Lovato (V), Glik (B), Zaccagni (V), Ionita (B), Magnani (V)



Espulsi: Caprari al 72' per proteste