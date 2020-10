Sassuolo-Torino 3-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

La quinta giornata di Serie A si apre con uno spettacolare pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Torino. I neroverdi, in svantaggio di due reti a dieci minuti dal termine, riescono ad agguantare il pareggio con Chiriches e Caputo (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). De Zerbi sale a quota 11 in classifica, per Giampaolo primo punto del campionato. Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.