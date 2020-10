Champions, Inter-Borussia M. 0-0 e Midtjylland-Atalanta 0-3. DIRETTA

La squadra di Conte non riesce ancora a sbloccare, orobici in vantaggio con Zapata

Buona partenza dei nerazzurri che con Perisic e Darmian di testa mettono subito pressione al Borussia senza creare reali rischi per la porta dei tedeschi. Più passa il tempo però più la gara diventa bloccata senza grosse occasioni per le due formazioni. Poco prima del finire di frazione la migliore opportunità per i padroni di casa con Lukaku che calcia senza fortuna in diagonale.

Inter-Borussia M. 0-0

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Embolo, Hofmann, Thuram; Pléa. All. Rose



Su un campo reso pesantissimo dalla pioggia parte bene l'Atalanta con Gosens pericoloso all'8' con un diagonale che termina a lato. Ma l'occasione migliore cade al 15' Con Zapata che coglie il palo. Il colombiano scatenato è ancora pericoloso in diagonale al 23'. Al 33' sono i padroni di casa a farsi pericolosi, ma Sportiello fa buona guardia su Dreyer. Meglio fa Gomez al 38' con un siluro da poco fuori area che vale il raddoppio per la squadra di Gasperini. Il tris arriva al 42' con Muriel svelto ad approfottare di un'errata respinta del portiere avversario e calciare in rete.

Midtjylland-Atalanta 0-3

26' Zapata (A), 38' Gomez (A), 42' Muriel (A)

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel. All. Gasperini