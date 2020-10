Coronavirus, Stephan El Shaarawy positivo

Allenamento con distanziamento

Seguendo i protocolli dell'Uefa, la Nazionale di Mancini non eseguirà un allenamento normale il 13 ottobre, ma si preparerà al match di Nations League contro l'Olanda con una seduta con distanziamento. L'attaccante, come il resto della squadra, si è sottoposto anche a un test sierologico, risultato negativo, e a un secondo giro di tamponi in mattinata. I risultati, attesi entro le 19, arriveranno in serata "per un problema tecnico del laboratorio", ha spiegato il medico azzurro Andrea Ferretti, spiegando che se il risultato sarà negativo, El Shaarawy sarebbe a disposizione per la partita del 14 ottobre