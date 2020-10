Roland Garros, finisce ai quarti il sogno di Sinner e Trevisan

Termina ai ai quarti di finale la cavalcata di Jannik Sinner e Martina Trevisan al Roland Garros. I due atleti erano gli ultimi italiani ancora in tabellone in Francia. Il 19enne altoatesino è stato battuto dallo spagnolo Rafa Nadal col punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 6-1. La 26enne di Firenze ha perso invece contro Iga Swiatek con il punteggio di 6-3 6-1.

Nadal batte Sinner

Alla ricerca della tredicesima storica incoronazione a Parigi, Nadal si è qualificato per le semifinali contenendo gli assalti del giovane Sinner. iniziato dopo le 22:30, è stato il match finito più tardi nella storia del Roland Garros. Lo spagnolo affronterà ora per un posto in finale l'argentino Diego Schwartzman (n.14), che ha battuto in cinque set dopo più di cinque ore il numero 3 al mondo Dominic Thiem.

Trevisan eliminata ai quarti

Martina Trevisan, nel tabellone femminile, si è fermata ai quarti battuta in due set dalla 19enne Iga Swiatek. La polacca, che arriva dalle qualificazioni, in semifinale affronterà un'altra "qualificata", l'argentina Nadia Podoroska. La tennista toscana, numero 159 del mondo, chiude comunque il suo Roland Garros dopo aver eliminato in serie Giorgi, Gauff, Sakkari e Mertens, entrando tra le Top 100 per la prima volta in carriera e diventando la prima azzurra a raggiungere i quarti a Parigi dopo Sara Errani nel 2015. In semifinale la Swiatek attende la sorprendente argentina Nadia Podoroska, numero 131 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, che ai quarti ha lasciato appena 6 giochi all'ucraina Svitolina, terza testa di serie del seeding.