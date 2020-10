Tennis, Parigi: aperta indagine su match truccati al Roland Garros

L'ombra della combine aleggia sopra il Roland Garros. Nel giorno della grande attesa per il match dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Rafael Nadal e per l'incontro del tabellone femminile che vede Martina Trevisan opposta alla polacca Swiatek per ottenere un posto in semifinale, è stata aperta un'indagine per "truffa organizzata" e "corruzione attiva e passiva" in relazione a un match degli Open di Francia.