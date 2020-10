Federica Pellegrini, foto su Instagram scatena i fan: "Sei incinta?"

Lo scatto ha generato moltissimi commenti di utenti che sospettano una gravidanza della nuotatrice, ma l'atleta ha risposto ironicamente: "Solo le donne incinte hanno l'ombelico?". Pochi giorni fa, inoltre, la campionessa olimpica ha firmato per un altro anno con il suo club e si prepara alle Olimpiadi di Tokyo rimandate a luglio 2021

Federica Pellegrini scatena i sospetti dei suoi fan pubblicando su Instagram uno scatto dell'ombelico con la didascalia: "Centro nevralgico del nuovo mondo". In tanti si sono infatti chiesti se la nuotatrice sia incinta, ma lei in un commento ha replicato: "Ma non ho capito una cosa: l'ombelico ce l'hanno solo le donne incinte?". Una risposta che sembrerebbe una smentita, alla quale si aggiunge la firma del contratto, qualche giorno fa, per un altro anno con il suo club, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo che sono state rimandate a luglio 2021 a causa della diffusione del Coronavirus.

Instagram/Federica Pellegrini

Lo scatto su Instagram leggi anche Coronavirus, Pellegrini: "Cimeli all'asta per l’ospedale di Bergamo" Una foto in bianco e nero di un ombelico è bastata agli utenti per sospettare una gravidanza. L'immagine, in realtà, segue altri scatti di diverse parti del corpo che la Pellegrini sta pubblicando sui suoi profili social da alcuni giorni, tra i quali anche quello di una mano con un anello al dito che ha fatto pensare alla possibilità di un matrimonio in vista con l'allenatore e fidanzato Matteo Giunta. Dai diretti interessati nessuna conferma o smentita sulle nozze imminenti.