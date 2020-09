Lazio-Atalanta 1-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una super Atalanta vince 4-1 all'Olimpico contro la Lazio nel recupero della prima giornata di campionato. Gli uomini di Gasperini colpiscono con Gosens, Hateboer e Gomez, autore di una doppietta e migliore in campo per distacco. Di Caicedo il gol della bandiera dei biancocelesti allenati da Simone Inzaghi.

Super Atalanta nel primo tempo

Simone Inzaghi perde Correa nel riscaldamento a causa di un problema muscolare: al posto dell'argentino è Caicedo a giocare in coppia con Immobile. Nell'Atalanta Gasperini sceglie Malinovskyi e Gomez dietro a Zapata, lasciando Muriel in panchina. I bergamaschi impiegano dieci minuti per sbloccare il risultato: Hateboer mette in mezzo di testa, la palla deviata da Radu arriva a Gosens che insacca dal cuore dell'area di rigore. Galvanizzata dal gol del vantaggio, la Dea raddoppia al 32': Gosens crossa dalla sinistra per Hateboer che lasciato solo dalla retroguardia biancoceleste, calcia al volo di piatto spedendo il pallone alle spalle di Strakosha. La reazione biancoceleste porta la firma di Immobile che colpisce la traversa. L'Atalanta tiene botta e al 41' cala il tris: rinvio sbagliato di Patric, palla a Gomez che temporeggia e segna con un preciso diagonale.

Gomez cala il poker nella ripresa

Il secondo tempo inizia con l'ingresso in campo di Romero al posto di Djimsiti. Simone Inzaghi risponde a Gasperini inserendo Bastos per Radu. La Lazio, memore del 3-3 maturato nella gara dell'anno scorso, si butta anima e corpo all'attacco e al 58' trova il gol con Caicedo. L'attaccante biancoceleste si invola verso la porta e quando sembra perdere il pallone riesce a segnare battendo Sportiello in scivolata. Pochi istanti più tardi Immobile ha la palla del 2-3 ma da solo davanti a Sportiello, il bomber dei capitolini perde il tempo per calciare e spreca un'ottima occasione. L'Atalanta si riporta in avanti e non perdona: Gomez lascia sul posto Patric e di sinistro infila il pallone all'incrocio dei pali. La doppietta del 'Papu' taglia definitivamente le gambe alla Lazio che non riesce più a reagire. All'Olimpico passa la Dea che sale a quota 6 punti in classifica.

Il tabellino di Lazio-Atalanta 4-1

Reti: 10' Gosens (A), 32' Hateboer (A), 41' e 61' Gomez (A), 58' Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (58' Bastos); Lazzari (71' Anderson), Milinkovic-Savic (71' Escalante), Leiva (49' Cataldi), Luis Alberto (71' Akpa-Akpro), Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (46' Romero); Hateboer, Pasalic (56' De Roon), Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez (82' Muriel); D. Zapata (82' Lammers). All. Gasperini

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Marusic, Djimsiti, Freuler, Luis Alberto, Leiva, Cataldi, Acerbi, Caicedo, Hateboer