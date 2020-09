Benevento-Inter 2-5: video, gol e highlights della partita di Serie A

Secondo successo consecutivo in campionato per l’Inter: dopo il 4-3 contro la Fiorentina, i nerazzurri vincono 5-2 in casa del Benevento nel recupero della prima giornata di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte passano al Vigorito con una doppietta di Lukaku e i gol di Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez. Di Caprari le due reti dei padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi.

Poker nerazzurro nel primo tempo

Il primo tempo è tutto di marca nerazzurra. La formazione ospite trova il vantaggio dopo appena 28 secondi di gioco: Hakimi triangola con Alexis Sanchez e mette in mezzo per Lukaku che insacca sbloccando il risultato. La reazione del Benevento porta la firma di Ionita: colpo di testa bloccato da Handanovic. Al 25' raddoppio dell'Inter: Hakimi cambia gioco verso Ashley Young che serva l'accorrente Gagliardini, bravo a concludere a rete sul primo palo. Tre minuti più tardi i nerazzurri calano il tris: velo di Alexis Sanchez che libera Lukaku, implacabile davanti a Montipò. Al 34' distrazione dell'Inter: Caprari sfrutta un rinvio corto di Handanovic e segna il gol che tiene in vita i campani. Le emozioni del primo tempo non finiscono qui: cross di Ashley Young, liscio di Lukaku e Letizia, palla a Hakimi che a porta sguarnita non può sbagliare, firmando il suo primo gol in Serie A.

Lautaro Martinez chiude i conti nella ripresa

Ritmi alti anche nella seconda frazione di gioco che inizia con un palo colpito da Moncini con una conclusione di destro da posizione defilata. Al 52' brutta notizia per Conte: Vidal è costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto entra Barella. Inzaghi tenta la carta Lapadula: appena entrato l'ex Lecce sfiora il gol a pochi passi da Handanovic. Al 70' Gagliardini va vicino alla sua doppietta personale ma la traversa gli nega la gioia del secondo gol. Un minuto più tardi l'Inter cala il pokerissimo: la quinta rete dei nerazzurri porta la firma di Lautaro Martinez, entrato in campo al posto di Lukaku. Il Benevento, nonostante il passivo, non rinuncia ad attaccare e ad un quarto d'ora dalla fine segna di nuovo, con Caprari su assist di Lapadula. L’Inter conquista la seconda vittoria di fila in campionato, si porta a 6 punti in classifica e si gode un attacco capace di segnare 9 reti in due partite.

Il tabellino di Benevento-Inter

Reti: 1' e 28' Lukaku (I), 25' Gagliardini (I), 34' e 76' Caprari (B), 42' Hakimi (I), 71' Lautaro (I)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio (46' Foulon), Glik, Caldirola, Barba (37' Letizia); Ionita, Schiattarella, Dabo (70' Hetemaj); R. Insigne (46' Tuia), Caprari; Moncini (63' Lapadula). All. F. Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal (52' Barella), Gagliardini (81' Eriksen), Young (66' Perisic); Sensi (66' Brozovic); Sanchez, Lukaku (66' Lautaro). All. Conte

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Schiattarella (B)