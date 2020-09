Napoli-Genoa 6-0: video, gol e highligths della partita di Serie A

Napoli in vantaggio al 10’ con Lozano. Il messicano devia di piatto destro un cross sul secondo palo di Mertens, Marchetti tocca ma non riesce a respingere, e la palla è già entrata quando Lozano ribadisce comunque in rete dopo il tocco del portiere del Genoa. Ancora Lozano non va lontanissimo dal palo al 19’, quando incrocia col destro su assist del solito Mertens. Dopo venti minuti, però, gli azzurri perdono il capitano Insigne, fermato da un infortunio alla coscia sinistra. Al suo posto entra Elmas. Nel finale di primo tempo, il Genoa prende coraggio e ci prova due volte. Prima con Zappacosta che non va lontano dall’incrocio dei pali difesi da Meret, poi con Zajc, il cui destro a giro trova la deviazione provvidenziale di Koulibaly. Si va al riposo col Napoli in vantaggio di un gol.

Secondo tempo

Il Napoli raddoppia subito in avvio di ripresa. Bastano pochi secondi dal rientro in campo a Zielinski per trovare l’interno destro che spiazza Marchetti. La conclusione è bella, l’azione di più: la avvia lo stesso centrocampista polacco, che avanza palla al piede e scarica a sinistra per Elmas, il tocco del turco trova Osimehn in area, colpo di tacco smarcante per Zielinski, che ha seguito senza palla, e piattone destro per il 2-0. Azzurri vicino al terzo gol prima con Lozano (respinta di Marchetti) e poi con Di Lorenzo (colpo di testa di poco a lato). A centrarlo, il terzo gol, è Dries Mertens, che riceve da Zielinski e appena messo piede in area di rigore fulmina con l’interno destro Marchetti. Al 64’ arriva anche il 4-0 con Lozano che firma la doppietta personale sfruttando l’errore di Pandev e l’assist di Mertens superando Marchetti con l’interno destro. Passano altri cinque minuti e il Napoli cala la manita con Elmas, che si libera in area di rigore con un bel dribbling e infila sul palo lungo. Il Napoli non si ferma: al 72’ è Politano a centrare il palo più lontano con il sinistro a giro. Ciliegina sulla torta di una prestazione perfetta.