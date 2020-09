Milan-Bologna, San Siro apre le porte agli eroi della pandemia

Come segno di gratitudine il club rossonero ha deciso di invitare i medici e il personale sanitario che durante l’emergenza ha lottato in prima linea contro il Covid-19. Stasera sugli spalti dello stadio ci saranno mille spettatori.

Una ripartenza simbolica. La tribuna dello stadio di Milano stasera aprirà le sue porte a mille persone e si riempirà di tanti ospiti speciali che potranno assistere alla sfida Milan-Bologna: ci saranno infatti i medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde perché non si dimentichi quanto abbiano lottato e continuino a farlo in prima persona nel contrasto alla diffusione del Covid e nella cura dei contagiati. In una nota, la squadra rossonera comunica che gli ingressi saranno distribuiti anche a tutte le componenti della "famiglia Milan", inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali.