Moto, qualifiche Gp Emilia Romagna: Viñales in pole

Lo spagnolo Maverick Viñales (Yamaha) partirà in pole position nel Gp dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini classe MotoGp, sul circuito di Misano. In prima fila anche Jack Miller (Ducati Pramac) e Fabio Quartararo (Yamaha Petronas). Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro (Ktm), che avrà al suo fianco Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) e Brad Binder (Ktm). Settimo tempo per Valentino Rossi (Yamaha), ottavo per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), nono per Danilo Petrucci e decimo per Andrea Dovizioso con le Ducati ufficiali. La gara domani, 20 settembre, alle 14.10 su Sky Sport (LA CRONACA DELLE QUALIFICHE E LA GRIGLIA COMPLETA).