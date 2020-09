Rissa Psg-Marsiglia, due giornate a Neymar e sei a Kurzawa

Due giornate di squalifica a Neymar e l'apertura di una inchiesta per le frasi razziste presumibilmente rivolte dal difensore del Marsiglia Alvaro Gonzalez. Sono le decisioni della commissione di disciplina della Ligue1 dopo il tumultuoso Psg-Olympique Marsiglia conclusosi con cinque espulsioni, inclusa quella di Neymar. La commissione ha inoltre convocato il giocatore del PSG, Angel Di Maria per la prossima riunione del comitato disciplinare, il 23 settembre, per gli sputi a Gonzalez.

Altri quattro squalificati

Tra gli altri giocatori che hanno preso parte alla rissa domenica sera durante Psg-Olympique Marsiglia, il difensore parigino Layvin Kurzawa ha subito la squalifica più lunga con sei giornate, per il suo calcio al marsigliese Jordan Amavi confermato invece per tre turni. Il centrocampista del PSG Leandro Paredes è stato fermato per due giornate, un turno di squalifica per l'argentino dell'OM, Dario Benedetto.