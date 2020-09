Calcio, CR7 e il nuovo look su Instagram che fa impazzire il social

Il fuoriclasse della Juventus posta una foto sul suo account Instagram in cui sfoggia una tenuta da relax a metà tra un pigiama, una tenuta da geisha e una divisa da baseball

Tutto fuorché normale. Dentro e fuori dal campo. È così Cristiano Ronaldo, prendere o lasciare. In questo caso è lui che si fa immortalare dopo avere preso il sole e essersi goduto la giornata di riposo sulla sua barca con un completo affatto banale. Ma che fa discutere sui social. Il fuoriclasse della Juventus posta infatti una foto sul suo account Instagram in cui sfoggia una tenuta da relax a metà tra un pigiama, una tenuta da geisha e una divisa da baseball. Comunque griffatissimo.

Il look del portoghese infiamma il social

approfondimento

Non è la prima volta che il portoghese si fa influenzare da look esotici che strizzano l’occhio al mercato orientale. Anche nella capigliatura, lo scorso campionato per più di una gara adottò un codino da ultimo samurai. Se anche l’ultima mise sarà di tendenza lo sta già stabilendo il pubblico social con un dibattito più infuocato del tramonto sul mare nella foto alle spalle del campione lusitano.