MotoGP, qualifiche GP Misano: pole di Viñales, poi Morbidelli

Con il tempo di 1:31.411 - nuovo record della pista - Maverick Viñales sulla Yamaha ha conquistato la pole del MotoGp di San Marino in programma domani, 13 settembre, sul circuito di Misano. Secondo tempo per Franco Morbidelli (+0.312) e terzo per il leader del mondiale Fabio Quartararo (+0.380). Quarto piazzamento e seconda fila per Valentino Rossi (+0.466), che precede Jack Miller e Francesco Bagnaia. Seguono Alex Rins, Joan Mir, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Pol Espargaro e Miguel Oliveira (LA CRONACA DELLE QUALIFICHE E LA GRIGLIA COMPLETA).