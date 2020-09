Psg, Mbappè positivo al coronavirus

Kylian Mbappè è risultato positivo al Covid e per questo salterà il match di Nations League tra Francia e Croazia in programma domani. Lo scrive l'Equipe sul suo sito. L'attaccante transalpino è il settimo giocatore del Psg a risultare positivo al test per il coronavirus dopo Neymar, Paredes, Navas, Marquinos, Di Maria e Icardi.