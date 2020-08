Brasile, Ronaldinho torna libero dopo 5 mesi agli arresti in Paraguay

L'ex star del calcio brasiliano Ronaldinho è stata rilasciata dopo cinque mesi agli arresti in Paraguay, prima in carcere e poi ai domiciliari. L'ex attaccante del Brasile campione del mondo nel 2002 era accusato di avere falsificato un passaporto. Anche il fratello Roberto de Assis Moreira è ora libero dopo un mese in carcere e altri quattro mesi agli arresti domiciliari in un hotel nella capitale del Paraguay Asuncion con la stessa accusa.