MotoGP, a Misano ammessi 10mila spettatori al giorno

Via libera della Regione Emilia Romagna all’accesso di 10mila spettatori al giorno per le gare della MotoGP di Misano, in vista del doppio appuntamento del Motomondiale sul circuito riminese previsto nei week-end del 13 e 20 settembre. A stabilirlo è stata un'ordinanza del presidente Stefano Bonaccini, in deroga al numero massimo di mille spettatori previsti attualmente per gli impianti all’aperto.