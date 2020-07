Tre allenatori ma il risultato non cambia: i bianconeri sono campioni d'Italia per la nona volta consecutiva. Ma sono stati pochi i tifosi a scendere nelle strade per festeggiare, a causa delle norme anti-assembramenti. Ecco la piazza torinese, simbolo dei festeggiamenti juventini, quasi vuota come mai si è vista in queste occasioni. LA FOTOGALLERY