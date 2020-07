Coronavirus, Hamilton posta video no-vax: bufera sui social

Il pilota: "Sono stato frainteso"

Dopo aver ricevuto una valanga di critiche online, Hamilton ha cancellato il post e pubblicato la sua difesa, sottolineando di essere stato "frainteso". "Voglio chiarire", si legge nel post, "che non sono contro il vaccino, senza dubbio sarà importante nella lotta contro il coronavirus e spero che il suo sviluppo aiuti a salvare vite umane. Errore mio aver condiviso quel post non avendo letto la didascalia". "A ogni modo", continua Hamilton, "vedendo quel video ho notato ancora molta incertezza sugli effetti collaterali più importanti del vaccino e su come verrà finanziato. Sono umano, ma sto imparando". Hamilton non è il primo campione dello sport a finire nel mirino per opinioni vicine al mondo no vax, è infatti noto il caso del tennista Novak Djokovic, che ha detto di potersi persino ritirare se dovessero costringerlo a vaccinarsi per poter giocare e ha organizzato un torneo amichevole che ha portato una lunga serie di contagi, compreso il suo.