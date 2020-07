Torino-Verona 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Secondo tempo: Zaza risponde a Borini

Al 53' l'episodio che può spaccare la partita: fallo di Nkoulou su Borini, è rigore per i veneti. Lo stesso attaccante ex Milan si presenta sul dischetto e batte Sirigu per l'1-0. Ci pensa però Zaza, con un bel colpo di testa su cross di Ansaldi, a riportare il punteggio in parità (67'). Al 91' i granata rischiano di ribaltare il match con Belotti, la cui incornata trova però la traversa.