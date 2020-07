Serie A, a Udine la Juventus ha il primo match ball scudetto

A Udine, nella sfida del 23 luglio alle 19.30 con l'Udinese, la Juventus ha la prima occasione per conquistare aritmeticamente lo scudetto: sarebbe il nono titolo nazionale consecutivo e il 36esimo complessivo nella storia bianconera. Ma anche nel caso in cui non dovesse vincere in Friuli, per la Vecchia Signora l'appuntamento con il titolo sarebbe verosimilmente solo rimandato, visto che agli uomini di Sarri, anche se le dirette inseguitrici dovessero fare bottino pieno nelle ultime tre giornate del campionato, basterebbe conquistare tre punti da qui alla fine del torneo.

Le combinazioni per la vittoria del titolo

approfondimento

I migliori marcatori della Juventus per singola stagione

Con la vittoria a Udine la Juventus raggiungerebbe quota 83 punti, quanto basta per avere la matematica certezza del titolo. L’unica squadra che, vincendo le ultime tre partite di campionato, potrebbe ancora raggiungere quel punteggio, sarebbe infatti eventualmente l’Atalanta, al momento a 74 punti. Ma ciò non basterebbe a togliere il titolo ai Bianconeri, che sono avanti rispetto alla Dea nella classifica avulsa. La Juventus, infatti, ha battuto l’Atalanta a Bergamo nella partita d’andata e strappato un punto decisivo nel ritorno allo Stadium dello scorso 11 luglio, grazie al rigore vincente di Ronaldo allo scadere che ha fissato il punteggio sul 2 a 2. In caso di arrivo a pari punti di Juventus e Atalanta, quindi, a spuntarla sarebbe la Vecchia Signora. A prescindere dal risultato di questa sera contro l’Udinese, ai Bianconeri servono quindi al massimo tre punti in quattro partite per cucirsi sul petto il tricolore. Quindi, anche se fosse fermata dall'Udinese, in ognuna delle giornate successive (in cui affronterà nell'ordine Sampdoria, Cagliari e Roma) avrebbe la possibilità di raggiungere il trionfo matematico.

Il precedente di Udine

La trasferta in Friuli contro l’Udinese evoca piacevoli ricordi per il mondo juventino. La Vecchia Signora, infatti, ha già conquistato uno scudetto in quello stadio il 5 maggio del 2002, all’ultima giornata di campionato. In quell’occasione la classifica era guidata dall’Inter con 69 punti, seguita dalla Juventus a quota 68. I Nerazzurri caddero all’Olimpico contro la Lazio perdendo per 4 a 2, mentre i Bianconeri, vincendo 2 a 0 a Udine, effettuarono il clamoroso sorpasso mettendo in bacheca lo scudetto numero 26 della loro storia. Questa sera, con i tre punti in Friuli, la storia potrebbe ripetersi. Ma anche in caso contrario, sarebbe solo una questione di tempo. Lo scudetto numero 36 della Juve sarebbe anche il primo titolo italiano del suo allenatore Maurizio Sarri, nella stagione d’esordio sulla panchina bianconera.