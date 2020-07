Morto Alex Pullin, due volte campione mondo snowboard: aveva 32 anni

L'atleta è deceduto in Australia mentre stava facendo pesca subacquea in apnea, vicino a una spiaggia della Gold Coast del Queensland. Era stato portabandiera del suo Paese alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014

Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard, è morto in Australia mentre stava facendo pesca subacquea in apnea. Pullin, che - come ricorda il sito della Bbc - aveva 32 anni ed era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, è deceduto vicino a una spiaggia della Gold Coast del Queensland, nel nord del Paese.