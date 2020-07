Usa, l’inno afroamericano potrebbe aprire il campionato di football

Secondo la Cnn, gli organizzatori stanno pensando di far eseguire “Lift Every Voice and Sing” all'inizio di ogni partita durante la prima settimana della stagione. Il brano dovrebbe essere intonato prima dell'inno tradizionale americano “The Star-Spangled Banner”

L’inno nazionale afroamericano potrebbe aprire il prossimo campionato di football negli Stati Uniti. A dirlo è la Cnn, secondo cui la National Football League sta pensando di far eseguire - dal vivo o in versione registrata - “Lift Every Voice and Sing” all’inizio di ogni partita, durante la prima settimana della stagione.

L’inno afroamericano prima di quello tradizionale Usa approfondimento George Floyd, gli atleti che si sono inginocchiati in suo onore. FOTO Il brano, conosciuto come l'inno nazionale afroamericano, secondo la Cnn sarà intonato prima dell'inno tradizionale americano “The Star-Spangled Banner”. La prima partita della stagione in cui si potrà sentirlo sarà il prossimo 10 settembre, quando in campo scenderanno i Kansas City Chiefs - vincitori dell’ultimo Super Bowl - contro gli Houston Texans.