Juventus-Lecce 4-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Poker dei bianconeri contro i salentini firmato Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt. Giallorossi in dieci uomini dal 31' del primo tempo. Sarri vola per ora a +7 sulla Lazio, in attesa della gara dei biancocelesti contro la Fiorentina. Liverani resta invece terzultimo insieme al Genoa a quota 25 punti