7/15 ©Fotogramma

Autore del gol vittoria dell'Italia contro la Germania, Gianni Rivera è stato un simbolo del calcio di quegli anni. Nel 1970 è stato il primo italiano, non oriundo, ad aggiudicarsi il pallone d'Oro. Dopo il ritiro dal calcio giocato si è dedicato alla carriera da dirigente sia in Serie A, sia In FICG. Dal 1987 è entrato in politica: è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario alla Difesa